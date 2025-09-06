Készülj fel! Felhőszakadás és viharos szél is lehet Hajdú-Biharban!

Szombatra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az érkező zivatarok miatt Hajdú-Bihar vármegyére, a berettyóújfalui járásra riasztás is van érvényben. Az időjárás-előrejelzésük szerint a reggeli órákban előfordulhatnak záporok, majd egy átmeneti szünet után hazánk keleti harmadán lassan mozgó zivatarok kialakulása várható. Ezeket főként intenzív csapadék (jellemzően 20-30 mm, északkeleten helyenként felhőszakadás > 30-40 mm) kísérheti, de jégeső (ált. 1-2 cm, egy-egy intenzívebb cellában > 2 cm jégátmérő), valamint viharos (60-75 km/h) széllökés is előfordulhat környezetükben. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység megszűnik. A Köpönyeg szerint a nappali csúcshőmérséklet 29 Celsius-fok körül alakul a vármegyében, éjszaka 17 Celsius-fokot mérhetünk.

Viharos szél és felhőszakadás is lehet: mutatjuk a szombati időjárást Debrecenben!

Az országos előrejelzés alapján kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés.

Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok.

Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Az időjárás nem terheli a szervezetünket

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

