Élvezzük ki az utolsó napjait az indián nyárnak Hajdú-Biharban! Napokon belül újabb hidegfront érkezik!

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az országos időjárás-előrejelzés szerint délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 26 és 24 fok körül alakul, éjszaka 16 fokot mérhetünk.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Időjárás: hidegfronti hatás terheli szervezetünket

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

