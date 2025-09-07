26 perce
Érdemes elpakolni az udvarról! Erős széllel és jégesővel érkezik a lehűlés Hajdú-Biharba
Rövid időn belül érkezik a várva várt lehűlés országszerte. Az időjárás-előrejelzés szerint durva viharra számíthatunk Hajdú-Biharban.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint a késő délutáni, esti órákban főként a Tiszántúlon, kisebb valószínűséggel az Északi-középhegységben lehet zivatarok kialakulására számítani, nagyobb számban a keleti, délkeleti határszél közelében. Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (jellemzően 1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. A zivatarok nagy része késő estére megszűnik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Ajánljuk még:
Hatalmas vonatbaleset volt Hajdú-Biharban, a mozdonyvezető is életveszélyesen megsérült