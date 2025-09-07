szeptember 7., vasárnap

26 perce

Érdemes elpakolni az udvarról! Erős széllel és jégesővel érkezik a lehűlés Hajdú-Biharba

Címkék#jégeső#időjárás-előrejelzés#időjárás#Hajdú-Bihar

Rövid időn belül érkezik a várva várt lehűlés országszerte. Az időjárás-előrejelzés szerint durva viharra számíthatunk Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint a késő délutáni, esti órákban főként a Tiszántúlon, kisebb valószínűséggel az Északi-középhegységben lehet zivatarok kialakulására számítani, nagyobb számban a keleti, délkeleti határszél közelében. Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (jellemzően 1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. A zivatarok nagy része késő estére megszűnik.

CM20250313_Viharfelhők_időjárás_HAON (8)
Az időjárás-előrejelzés szerint durva viharra számíthatunk Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Forrás: met.hu

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Viharos az időjárásra számíthatunk Hajdú-Biharban
Forrás: met.hu

Ajánljuk még:

 

További hírek a témában
