Érdemes elpakolni az udvarról! Erős széllel és jégesővel érkezik a lehűlés Hajdú-Biharba

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint a késő délutáni, esti órákban főként a Tiszántúlon, kisebb valószínűséggel az Északi-középhegységben lehet zivatarok kialakulására számítani, nagyobb számban a keleti, délkeleti határszél közelében. Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (jellemzően 1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. A zivatarok nagy része késő estére megszűnik.

Az időjárás-előrejelzés szerint durva viharra számíthatunk Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Forrás: met.hu

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Forrás: met.hu

