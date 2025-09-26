szeptember 26., péntek

4 órája

Továbbra is marad a borongós, esős, őszi idő Hajdú-Biharban

A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. Az időjárás-előrejelzése szerint borongós időre számíthatunk.

Haon.hu

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Az országos időjárás-előrejelzés szerint főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső.

Az időjárás-előrejelzése szerint borongós időre számíthatunk
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 30 és 19 fok körül alakul, éjszaka 12 fokot mérhetünk.

Időjárás: nem csoda ha fáj a fejünk

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

