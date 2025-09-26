4 órája
Továbbra is marad a borongós, esős, őszi idő Hajdú-Biharban
A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. Az időjárás-előrejelzése szerint borongós időre számíthatunk.
A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Az országos időjárás-előrejelzés szerint főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső.
A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 30 és 19 fok körül alakul, éjszaka 12 fokot mérhetünk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Időjárás: nem csoda ha fáj a fejünk
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
Ajánljuk még:
Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval
Közkedvelt hűsítőt hívtak vissza, túl sok volt benne az egyik adalékanyag; Hajdú-Biharban is árulhatták