Visszajön még a napos időjárás? Mutatjuk, mi vár Hajdú-Biharra!
A csütörtöki esőzés után változás várható. Ilyen időjárás vár Hajdú-Biharra a hét utolsó munkanapján.
Borús, párás, hűvös időre ébredhettek a debreceniek és a hajdú-bihariak egyaránt péntek reggel. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint azonban a nap folyamán sokkal kellemesebb, késő nyári, kora őszi, napsütéses időre van kilátás. A hőmérséklet egészen 26 fokig emelkedhet, éjszaka 14 fokot mérhetünk. Eső már nem várható, a szél is mérsékelt marad.
Az országos előrejelzés szerint a párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
