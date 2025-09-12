Visszajön még a napos időjárás? Mutatjuk, mi vár Hajdú-Biharra!

Borús, párás, hűvös időre ébredhettek a debreceniek és a hajdú-bihariak egyaránt péntek reggel. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint azonban a nap folyamán sokkal kellemesebb, késő nyári, kora őszi, napsütéses időre van kilátás. A hőmérséklet egészen 26 fokig emelkedhet, éjszaka 14 fokot mérhetünk. Eső már nem várható, a szél is mérsékelt marad.

Kellemes, késő nyári időjárás várható

Az országos előrejelzés szerint a párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

