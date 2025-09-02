Még mindig nem kell lemondani a nyári időjárásról Hajdú-Biharban

Folytatódik a szokatlanul nyárias időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint többórás napsütésre kell számítani kedden, a hőmérséklet pedig eléri majd a 31 fokot is, éjszaka 17 fokig hűl le a levegő. Esőre továbbra sem kell számítani, a szél is mérsékelt marad.

Folytatódik a nyári időjárás

Forrás: Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az országos előrejelzés szerint sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, és itt zivatar, zápor sem kizárt. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg. 31-32 fok körüli hőség várható.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még: