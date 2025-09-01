Napsütéses, nyári idővel indul a szeptember Hajdú-Biharban

A kissé hűvös, párás és felhős reggel után kellemes, nyári időjárásra van kilátás Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint sok napsütésre kell számítani, a hőmérsékleti maximumok 29 fok körül alakulnak, míg éjszaka 17 fokig hűl le a levegő. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt marad.

Napos időjárásra van kilátás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

