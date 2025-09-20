3 órája
Visszatért a vénasszonyok nyara Hajdú-Biharba? – mutatjuk a szombati időjárást
A délies szél csak néhol élénkül meg. Az időjárás-előrejelzés szerint derült idő várható.
A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Az országos időjárás-előrejelzés szerint nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 30 és 28 fok körül alakul, éjszaka 17 fokot mérhetünk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Időjárás: fronthatás nem várható
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ajánljuk még:
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla