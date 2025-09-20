Visszatért a vénasszonyok nyara Hajdú-Biharba? – mutatjuk a szombati időjárást

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Az országos időjárás-előrejelzés szerint nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 30 és 28 fok körül alakul, éjszaka 17 fokot mérhetünk.

Az időjárás-előrejelzés szerint csapadékra nem kell számítani szombaton

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Időjárás: fronthatás nem várható

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még: