Továbbra is tart a vénasszonyok nyara Hajdú-Biharban!

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést. Az országos időjárás-előrejelzés szerint kizárt az eső. 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 31 és 28 fok körül alakul, éjszaka 18 fokot mérhetünk.

Az időjárás-előrejelzés szerint napsütésre és melegre számíthatunk

Időjárás: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

