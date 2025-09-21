3 órája
Továbbra is tart a vénasszonyok nyara Hajdú-Biharban!
30 fok körüli hőségre számíthatunk. Az időjárás-előrejelzés szerint kizárt az eső.
A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést. Az országos időjárás-előrejelzés szerint kizárt az eső. 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 31 és 28 fok körül alakul, éjszaka 18 fokot mérhetünk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Időjárás: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ajánljuk még:
Nincs mosdó és tilos a helyben fogyasztás ebben a debreceni cukrászdában! A fogyasztóvédelem cselekedett
„Aki csak az eredményt látta, azt gondolná, hogy úgy elvertek minket, mint jég a határt”