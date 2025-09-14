2 órája
Kiadták a riasztást! Teljesen elmossa az eső vasárnap Hajdú-Bihart, jégeső is jöhet! – radarképpel!
Megkongatták a vészharangot a meteorológusok. Úgy néz ki, vasárnap is tartogat még meglepetéseket az időjárás.
Esőzésekkel indult a hét utolsó napja Hajdú-Biharban. Az érkező hidegfront előterében, illetve a hidegfront mentén több hullámban is zivatarok alakulhatnak ki a nap hátralévő részében is.
A meteorológusok azt írták, délelőtt, illetve kora délutánig egy kelet, északkelet felé helyeződő záporos csapadéktömb halad át térségünkön, amely intenzív, 20-30mm-t is meghaladó csapadékot és kisebb szemű jégesőt is hozhat magával. A zivatarok várhatóan késő estére hagynak alá, ugyanis kelet felé elhagyják az országot.
Kiadták a riasztást! Hatalmas esők jönnek Hajdú-Biharban
A HungaroMet zivatarveszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést Hajdú-Biharra. A szolgálat azt írta, szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
Azt írták, vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.
A 6 órás radarösszeg is jól mutatja, nem Hajdú-Bihar az egyetlen vármegye, ahol ma jelentős esőkkel kell szembenéznünk, az ország nagy részét ellepték a zivatarok.
A hétfői hétfői időjárás kapcsán azt írták, a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső inkább északkeleten, keleten fordulhat elő kevés helyen. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.
