Esőzésekkel indult a hét utolsó napja Hajdú-Biharban. Az érkező hidegfront előterében, illetve a hidegfront mentén több hullámban is zivatarok alakulhatnak ki a nap hátralévő részében is.

Kiadták a riasztást! Teljesen elmossa az eső vasárnap Hajdú-Bihart, jégeső is jöhet! – radarképpel!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A meteorológusok azt írták, délelőtt, illetve kora délutánig egy kelet, északkelet felé helyeződő záporos csapadéktömb halad át térségünkön, amely intenzív, 20-30mm-t is meghaladó csapadékot és kisebb szemű jégesőt is hozhat magával. A zivatarok várhatóan késő estére hagynak alá, ugyanis kelet felé elhagyják az országot.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kiadták a riasztást! Hatalmas esők jönnek Hajdú-Biharban

A HungaroMet zivatarveszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést Hajdú-Biharra. A szolgálat azt írta, szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Azt írták, vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.

A 6 órás radarösszeg is jól mutatja, nem Hajdú-Bihar az egyetlen vármegye, ahol ma jelentős esőkkel kell szembenéznünk, az ország nagy részét ellepték a zivatarok.

Így festett a 6 órás radarösszeg vasárnap délelőtt

Forrás: Időkép.hu

A hétfői hétfői időjárás kapcsán azt írták, a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső inkább északkeleten, keleten fordulhat elő kevés helyen. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.

Ez is érdekelhet: