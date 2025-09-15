szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

14°
+23
+15
1 órája

Fejfájással kelt ma? Nem véletlen! Mutatjuk, mi állhat mögötte!

Csendes, őszi idővel indul a hét Hajdú-Biharban. Mutatjuk, milyen időjárásra készülj ma.

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán már nem kell tartanunk.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

