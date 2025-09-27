1 órája
Fejfájással ébredt? Nincs egyedül, van is rá magyarázat...
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A fejfájás azonban még csak a jéghegy csúcsa, más tünetek is előfordulhatnak a változó időjárás miatt.
Keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap – kezdte országos időjárás-előrejelzését a köpönyeg.hu. A meteorológiai portál azt írta, szombaton csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor, azonban az északkeleti szél továbbra is élénk marad. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 13 és 20 Celsius fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán nem kell tartanunk.
Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.
A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet.
A krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
