szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

13°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

1 órája

Fejfájással ébredt? Nincs egyedül, van is rá magyarázat...

Címkék#debrecen#Hajdú-Bihar megye#időjárás

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A fejfájás azonban még csak a jéghegy csúcsa, más tünetek is előfordulhatnak a változó időjárás miatt.

Haon.hu

Keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap – kezdte országos időjárás-előrejelzését a köpönyeg.hu. A meteorológiai portál azt írta, szombaton csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor, azonban az északkeleti szél továbbra is élénk marad. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 13 és 20 Celsius fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán nem kell tartanunk.

Sokak szervezetét próbára teheti az időjárás ma, de csapadéktól legalább nem kell tartanunk Hajdú-Biharban sem
Sokak szervezetét próbára teheti az időjárás ma, de csapadéktól legalább nem kell tartanunk Hajdú-Biharban sem
Forrás: HungaroMet / met.hu

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. 

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet. 

A krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu