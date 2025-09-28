Helyi időjárás
1 órája
Kifogástalan idővel zárul a hétvége Hajdú-Biharban
Az erősen felhős égből főleg a nap második felében alakulhat ki zápor. Az esti órákban a középső tájakon eső is kialakulhat - olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 10 és 18 Celsius fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán még nem kell tartanunk.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
