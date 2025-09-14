2 órája
Cudar időjárás elé nézünk Hajú-Biharban, jobb lesz időben felkészülni rá
Jó hír viszont, hogy a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk a hét utolsó napján.
Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet – figyelmeztet országos időjárás-előrejelzésében a köpönyeg.hu. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, csapadékra egész nap, de legfőképpen a délutáni és esti órákban lehet majd számítani.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
