szeptember 13., szombat

Kornél névnap

15°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

23 perce

Ez már a vénasszonyok nyara? – szó nem érheti a hétvége időjárását Hajdú-Biharban

Címkék#debrecen#Hajdú-Bihar megye#előrejelzés#időjárás

Persze könnyen lehet, hogy a vasárnap még tartogat meglepetéseket. Kifogástalan időjárással indul a hétvége Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk szombaton, esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar, a jelek szerint kelet száraz marad. A DK-i szél megélénkülhet, de így is 27 fok körüli nyárias időjárás lesz – derült ki a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzéséből. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán nem kell tartanunk.

Ez már a vénasszonyok nyara? – szó nem érheti a hétvége időjárását Hajdú-Biharban
Ez már a vénasszonyok nyara? – szó nem érheti a hétvége időjárását Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu