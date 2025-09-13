Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk szombaton, esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar, a jelek szerint kelet száraz marad. A DK-i szél megélénkülhet, de így is 27 fok körüli nyárias időjárás lesz – derült ki a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzéséből. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán nem kell tartanunk.

Ez már a vénasszonyok nyara? – szó nem érheti a hétvége időjárását Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

