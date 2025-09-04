szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

20°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Megőrült az időjárás? Ismét kánikula vár Hajdú-Biharra

Címkék#Debrecen#kánikula#zivatar#zápor#időjárás#Hajdú-Bihar#eső

Az átmeneti öltözékeket továbbra sem kell előszedni. Az időjárás még mindig a nyári arcát mutatja.

Haon.hu

A szerda éjszakai zivatar után csütörtökön még borúsan kezdődött a nap Debrecenben és Hajdú-Biharban, de ez nem sokáig tart ugyanis a nap további részében többórás napsütésre kell számítani. A Köpönyeg előrejelzése szerint ezen felül tovább folytatódik a nyári időjárás, sőt, igazi kánikula várható, a hőmérséklet a legmelegebb órákban a 34 fokot is eléri, ráadásul éjszaka is 19-20 fok várható. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt lesz.

Napos, nyári időjárásra készülhetünk
Napos, nyári időjárásra készülhetünk
Forrás: Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az országos előrejelzés szerint fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

Arról, hogy mikor érkezik meg az igazi ősz, ebben a cikkünkben írtunk:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu