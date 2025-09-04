Megőrült az időjárás? Ismét kánikula vár Hajdú-Biharra

A szerda éjszakai zivatar után csütörtökön még borúsan kezdődött a nap Debrecenben és Hajdú-Biharban, de ez nem sokáig tart ugyanis a nap további részében többórás napsütésre kell számítani. A Köpönyeg előrejelzése szerint ezen felül tovább folytatódik a nyári időjárás, sőt, igazi kánikula várható, a hőmérséklet a legmelegebb órákban a 34 fokot is eléri, ráadásul éjszaka is 19-20 fok várható. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt lesz.

Napos, nyári időjárásra készülhetünk

Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

