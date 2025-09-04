1 órája
Megőrült az időjárás? Ismét kánikula vár Hajdú-Biharra
Az átmeneti öltözékeket továbbra sem kell előszedni. Az időjárás még mindig a nyári arcát mutatja.
A szerda éjszakai zivatar után csütörtökön még borúsan kezdődött a nap Debrecenben és Hajdú-Biharban, de ez nem sokáig tart ugyanis a nap további részében többórás napsütésre kell számítani. A Köpönyeg előrejelzése szerint ezen felül tovább folytatódik a nyári időjárás, sőt, igazi kánikula várható, a hőmérséklet a legmelegebb órákban a 34 fokot is eléri, ráadásul éjszaka is 19-20 fok várható. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az országos előrejelzés szerint fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Arról, hogy mikor érkezik meg az igazi ősz, ebben a cikkünkben írtunk:
Most még kitart a nyár, de már úton az igazi ősz - meteorológus mondta el, mikor jön a lehűlés
Ajánljuk még:
Már a kamera is figyeli ezt a kihágást, hatalmas büntetést is kaphatsz, ha megszeged a szabályt!
Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban