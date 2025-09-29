Folytatódik a kellemes, őszi idő Hajdú-Biharban

Hűvös, ám derült idővel indul a hét Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint kellemes időjárásra, sok napsütésre számíthatunk, a felhők csak néha zavarhatják ezt meg, eső nem várható és a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet 16 fokig emelkedhet, a leghidegebb órákban pedig 5 fokot mérhetünk.

Kellemes időjárás várható

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

