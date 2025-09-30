3 órája
Folytatódik az igazi őszi időjárás Hajdú-Biharban
Érdemes rétegesen öltözködni a nap folyamán. Az időjárás az őszi arcát mutatja szeptember utolsó napján is.
Borús, hideg idővel indult a kedd reggel Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint nagy változás nem is várható az időjárásban. Több felhősebb időszakra készülhetünk, de eső nem várható, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet mindössze 14 fokig emelkedik, az esti, éjszakai órákban 7 fok várható.
Az országos előrejelzés szerint délnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 5, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
