3 órája

Folytatódik az igazi őszi időjárás Hajdú-Biharban

Érdemes rétegesen öltözködni a nap folyamán. Az időjárás az őszi arcát mutatja szeptember utolsó napján is.

Haon.hu

Borús, hideg idővel indult a kedd reggel Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint nagy változás nem is várható az időjárásban. Több felhősebb időszakra készülhetünk, de eső nem várható, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet mindössze 14 fokig emelkedik, az esti, éjszakai órákban 7 fok várható.

Igazi őszi időjárás vár Hajdú-Biharra
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint délnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 5, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

