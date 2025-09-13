Esernyő nélkül egy lépést se! Nagy fordulat áll be Hajdú-Bihar időjárásába

Az időjárás eddig igazán kegyes volt, egy-két nap kivételével igazi késő nyári időben volt részünk. Most azonban úgy tűnik, nagy változás áll be, hidegfront érkezik hazánk fölé, így Hajdú-Biharban számíthatunk arra, hogy szükség lesz az esernyőkre. Mint az a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán írta, a front reggel kopogtat be hazánk északnyugati határainál, amely hétfőre virradóan hagyja el kelet felé a Tiszántúlt.

Nagy fordulat jön az időjárásban

Forrás: MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Milyen lesz az időjárás holnap?

Mint írták, a front miatt szeptember 14-én, vasárnap a Dunántúl délnyugati részei, valamint az északi, északkeleti országrész is hasonló esélyekkel indul a legtöbb csapadékért a legfrissebb számítások szerint. Hozzávetőlegesen a nap első felében az ország északnyugati felén, a második felében, illetve hétfőre virradóan pedig hazánk keleti részein hullhat le a csapadék nagyja.

Az előrejelzésben felhívták rá a figyelmet, hogy mind az időbeli lefolyás, mind pedig a várható milliméterek is futtatásról futtatásra változnak, ezért mindig érdemes követni a legfrissebbeket.

A részletes előrejelzés szerint nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és az éjszaka második felében egyre inkább nő a csapadékhajlam is. Főként hajnaltól már eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 20 fok között valószínű, de a kezdetben még kevésbé felhős északkeleti hidegre hajalmos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Napközben jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések.

Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet a délelőtti órákra.

Kiadták a figyelmeztetést az egész országra

Mint azt a met.hu írja, estig északnyugaton egy-egy zivatar nem kizárt. Vasárnapra virradóan nyugat felől a hidegfront mentén, illetve annak előterében növekszik a zivatarhajlam, jellemzően intenzív csapadék (~20-30 mm), esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében. A csapadékzóna vasárnap fokozatosan keletre helyeződik, zivatarok (főként beágyazottan) ekkor is előfordulhatnak. Délután újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel a déli, délkeleti területeken, amelyek környezetében továbbra is intenzív csapadék (~20-30 mm), kisebb szemű jég, illetve viharos széllökés (60-70 km/h) fordulhat elő.

Ajánljuk még: