2 órája
Ismét durván beköszönt az ősz! Jégesőre, viharos szélre és zivatarra készülhetünk Hajdú-Biharban!
Lehet, érdemes elpakolni mindent az udvarunkról! Az időjárás-előrejelzés szerint meglepetést tartogat az időjárás Hajdú-Biharban.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint keddre virradóan egy hidegfront érkezik, amelyhez kapcsolódóan a kora reggeli óráktól néhol előfordulhatnak zivatarok. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 mm), átmeneti erős, viharos széllökés (50-70 km/h), esetleg kisebb szemű jég előfordulhat.
Az időjárás miatt figyelmeztetés is érvényben van keddre
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
