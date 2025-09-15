szeptember 15., hétfő

Ismét durván beköszönt az ősz! Jégesőre, viharos szélre és zivatarra készülhetünk Hajdú-Biharban!

Lehet, érdemes elpakolni mindent az udvarunkról! Az időjárás-előrejelzés szerint meglepetést tartogat az időjárás Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint keddre virradóan egy hidegfront érkezik, amelyhez kapcsolódóan a kora reggeli óráktól néhol előfordulhatnak zivatarok. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 mm), átmeneti erős, viharos széllökés (50-70 km/h), esetleg kisebb szemű jég előfordulhat.

Ismét durván beköszönt az őszi időjárás!
Ismét durván beköszönt az őszi időjárás!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az időjárás miatt figyelmeztetés is érvényben van keddre

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Az időjárás-előrejelzés szerint tartogat meglepetéseket a hidegfront érkezése
Forrás: met.hu

