Szó nem érheti Hajdú-Bihar időjárását ma, még a frontérzékenyek is fellélegezhetnek!

Kellemes, őszi idő lesz ma. Mutatjuk a pontos számokat.

Pénteken túlnyomóan derült időre számíthatunk, de keleten, északkelet időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék ott sem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad – írja a HungaroMet. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet a köpönyeg.hu közlése szerint 17 és 25 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

