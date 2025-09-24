4 órája
Megérkezett a hidegfront Hajdú-Biharba! Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni!
Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik. Az időjárás-előrejelzés szerint késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső.
A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső.
Az országos időjárás-előrejelzés szerint az északkeleti szél egyre inkább megerősödik.
Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek. A hőmérséklet 14 és 24 fok között alakulhat a hőmérséklet. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 20 és 19 fok körül alakul, éjszaka 14 fokot mérhetünk.
Időjárás: hidegfronti hatás terheli szervezetünket
A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
