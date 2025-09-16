Viharos szélre és jégesőre is számíthatunk! Megérkezett a hidegfront Hajdú-Biharba –fotóval, radarképpel

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint északnyugat felől frontális felhőzet vonul át felettünk, előterében délutánig még a délkeleti, keleti országrészben többórás napsütés várható. Este, éjszaka a felhőtakaró elhagyja térségünket, északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég. A nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon hajnalra köd is képződhet. Kedden nyugaton többfelé valószínű tartósabb eső, akár jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan fordulhat elő kisebb eső, zápor, északkeleten kezdetben akár zivatar is. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szelet gyakran kísérhetik élénk, napközben akár erős lökések is.

Az időjárás-előrejelzés szerint 15-20 mm körül is alakulhat a napi csapadékösszeg

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az időjárás még jégesőt is hozhat

Egy érkező hidegfront hatására az ország keleti harmadán a késő délutáni, esti órákig néhol előfordulhat zivatar. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 mm), erős, esetleg viharos (60-70 km/h) széllökés és apró szemű jég előfordulhat.

A radarképen is jól látható, hogy a java még csak most jön az esőnek

Forrás: met.hu

Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 15-20 mm körül alakulhat a napi csapadékösszeg.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Forrás: met.hu

A MetFigyelő - Észlelői közösség oldalára kerültek fel képek, hogy Sárrétudvariban is nagy mennyiségű eső hullott le!

Sárrétudvarin már áll a víz

Forrás: Facebook / MetFigyelő - Észlelői közösség /

