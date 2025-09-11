1 órája
Egész Hajdú-Bihar elázik, hatalmas csapadékzóna közelít - radarképpel!
Mutatjuk, mi érkezik felénk! Az időjárás-előrejelzés szerint az egész vármegyében lehet esőzés.
Hatalmas csapadékzóna közelít Hajdú-Bihar vármegye felé délkeletről – ez látható a HungaroMet radarképén. A meteorológiai szolgáltató elsőfokú figyelmeztetést adott ki a vármegyére a zivatarok miatt. Ahogy a képen is látható, a csapadék intenzitása nem lesz számottevő mértékű, viszont az egész vármegyében lehet számítani esőre. Radarképen mutatjuk, mi közelít!
A figyelmeztető előrejelzés szerint csütörtökön az Alföld keleti felében, illetve a délnyugati, déli határvidéken alakulhatnak ki, várhatóan kevés helyen zivatarok, amelyeket intenzív csapadék (ált. 15-25 mm, az Alföldön néhol esetleg ennél több) és szélerősödés kísérhet. Pénteken alkalmazott kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelhet:
Ilyen valójában a debreceni sürgősségi: őszintén leírta a nő, amit szerdán átélt
Elstartolt az 5 forintos akció az Aldinál, megnéztük, mi mindent kínál az áruház Hajdú-Biharban! – fotókkal!