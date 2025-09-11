Egész Hajdú-Bihar elázik, hatalmas csapadékzóna közelít - radarképpel!

Hatalmas csapadékzóna közelít Hajdú-Bihar vármegye felé délkeletről – ez látható a HungaroMet radarképén. A meteorológiai szolgáltató elsőfokú figyelmeztetést adott ki a vármegyére a zivatarok miatt. Ahogy a képen is látható, a csapadék intenzitása nem lesz számottevő mértékű, viszont az egész vármegyében lehet számítani esőre. Radarképen mutatjuk, mi közelít!

Időjárás: hatalmas esőfelhő közelít Hajdú-Bihar felé

Forrás: HungaroMet

A figyelmeztető előrejelzés szerint csütörtökön az Alföld keleti felében, illetve a délnyugati, déli határvidéken alakulhatnak ki, várhatóan kevés helyen zivatarok, amelyeket intenzív csapadék (ált. 15-25 mm, az Alföldön néhol esetleg ennél több) és szélerősödés kísérhet. Pénteken alkalmazott kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

