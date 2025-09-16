szeptember 16., kedd

Gőzerővel tart felénk egy hidegfront, így alakul ma Hajdú-Bihar időjárása!

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

