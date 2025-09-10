szeptember 10., szerda

42 perce

Megterheli a szervezetet a szerdai időjárás Hajdú-Biharban

Címkék#kettős fronthatás#debrecen#felhős#fronthatás#időjárás

A hidegfrontra érzékenyeknek különösen rossz lesz a mai nap. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a vármegyében szerdán!

Haon.hu

Szerdán az időjárás Debrecenben felhős, de csapadékmentes lesz. A délelőtt folyamán felszakadozhat a felhőzet, délután azonban ismét erősen felhős idő várható a vármegyében, nyugatról ugyanis egy csapadékzóna érkezik Hajdú-Bihar vármegye területére. A HungaroMet időjárás-jelentése szerint a nappali csúcshőmérséklet 29 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 19 Celsius-fokot mérhetünk.  

_J2A1188
Időjárás Debrecenben: a felhőké lesz a főszerep szerdán
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. 

A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél.

 A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk.

Időjárás Debrecenben: kettős fronthatás terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. 

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

 A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

