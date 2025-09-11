1 órája
Az esernyőt ne hagyd otthon! Mutatjuk, milyen idő lesz Hajdú-Biharban!
Esős időre ébredtünk a vármegyében. Az időjárás-előrejelzés szerint egész nap hasonlóra kell számítani Hajdú-Biharban.
Esős reggelre ébredtek a hajdú-bihariak, ugyanis egy csapadékzóna az éjszaka folyamán elérte a vármegyét. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint egész nap marad a csapadékos idő Debrecenben és a vármegyében. A nappali csúcshőmérséklet 24 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 13 Celsius-fokra hűl le a levegő. Veszélyjelzés jelenleg nincs érvényben a vármegyére.
Országosan csütörtökön nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délelőttig a tartós csapadék az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik.
Később a délnyugati, déli határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar, illetve a Tiszántúlon is számíthatunk újabb esőre, záporra.
A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő.
Időjárás Debrecenben: a hidegfrontra érzékenyeket jobban terheli
A HungaroMet orvosmeteorológiai jelentése szerint az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.
