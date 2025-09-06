Csodásan fest majd az égen a vérhold – de vajon Hajdú-Biharból is látjuk majd?

Rég láthattunk már Magyarországról szép, esti holdfogyatkozást, most azonban több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – számolt be róla a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Mint írták, a sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók.

Csodás holdfogyatkozást láthatunk

Forrás: MW-archív

Tájékoztatásuk szerint a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni, de kérdés, hogy vasárnap este a felhőzet az ország mely részein engedi majd a ritka jelenség megfigyelését.

Ilyen lesz az időjárás az országban

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán azt írta, a jelenlegi várakozásaik szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet ekkor nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények. A Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve viszont időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben - köztük Hajdú-Biharban - pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

Miért „vérhold” a holdfogyatkozás?

A Köpönyeg információi szerint a holdfogyatkozás titokzatos szépségét a Föld légköre adja. Amikor a Hold teljesen a bolygónk árnyékába kerül, elvileg el kellene tűnnie – ám a légkör megtöri és szétszórja a napfényt. A rövidebb hullámhosszú fények kiszűrődnek, a hosszabb, vöröses árnyalatú sugarak viszont eljutnak a Holdig, amely ettől kapja hátborzongató színét. Ez ugyanaz a jelenség, amely a naplementéket is mélyvörössé festi. A „vérhold” tehát nem más, mint egy teljes holdfogyatkozás, amelyben a természet különleges optikai játéka tárul elénk. Bár a látvány misztikus és sokak számára baljóslatú, valójában teljesen természetes égi jelenségről van szó, amely telihold idején, a Föld és a Hold pályájának pontos találkozásakor következik be.

