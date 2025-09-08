Felhőszakadás, vihar, jégeső? – a szomszédban elszabadult a pokol! – radarképpel!

Hatalmas erővel érkezett meg több zivatarcella az ország észak-keleti régiójába, Borsodban villámárvizektől is tartanak, az Országos Meteorológiai Szolgálat pedig több figyelmeztető előrejelzést és riasztást is kiadott már az ítéletidő miatt, amely a jelek szerint Hajdú-Bihart sem kíméli majd!

Felhőszakadás, vihar, jégeső? – kiadták a riasztást Hajdú-Biharra!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A HungaroMet azt írta, az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. Az esti órákban a zivatartevékenység átmenetileg gyengül, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek.

Az intenzívebb cellákat felhőszakadás (>30-40 mm; lokálisan >50-60 mm), viharos széllökés (60-80 km/h) és kisebb méretű jég (~1-2 cm; kis valószínűséggel >2 cm) kísérheti.

Kiadták a riasztást, a meteorológusok már kongatják a vészharangot

A szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai szolgálat több figyelmeztető előrejelzést is kiadott Hajdú-Bihar vármegyére. A zivatarok miatt elsőfokú, míg a felhőszakadás miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben. Előbbi esetében a főbb veszélyt a villámlás, a viharos szél és a jégeső jelenti, míg utóbbi esteben az intenzív záporokra, 50 mm-t meghaladó esetleges csapadékra figyelmeztetnek.

Forrás: HungaroMet

Nem változik sokat az időjárás holnap, velünk marad a rossz idő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a holnapi időjárás kapcsán azt írta, a ma éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak majd.

Ezekkel felhőszakadások (>30 mm), kisebb méretű jég (<2 cm) és viharos széllökések (60-70 km/h) érkezhetnek térségünkbe.

Kedden, a délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör.

