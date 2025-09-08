szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítéletidő

31 perce

Felhőszakadás, vihar, jégeső? – a szomszédban elszabadult a pokol! – radarképpel!

Címkék#debrecen#vihar#felhőszakadás#Hajdú-Bihar

Villámárvizektől is tartanak Borsodban. Ítéletidő jöhet hamarosan Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Hatalmas erővel érkezett meg több zivatarcella az ország észak-keleti régiójába, Borsodban villámárvizektől is tartanak, az Országos Meteorológiai Szolgálat pedig több figyelmeztető előrejelzést és riasztást is kiadott már az ítéletidő miatt, amely a jelek szerint Hajdú-Bihart sem kíméli majd! 

Felhőszakadás, vihar, jégeső? – kiadták a riasztást Hajdú-Biharra!
Felhőszakadás, vihar, jégeső? – kiadták a riasztást Hajdú-Biharra!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A HungaroMet azt írta, az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. Az esti órákban a zivatartevékenység átmenetileg gyengül, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek. 

Az intenzívebb cellákat felhőszakadás (>30-40 mm; lokálisan >50-60 mm), viharos széllökés (60-80 km/h) és kisebb méretű jég (~1-2 cm; kis valószínűséggel >2 cm) kísérheti.

Kiadták a riasztást, a meteorológusok már kongatják a vészharangot

A szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai szolgálat több figyelmeztető előrejelzést is kiadott Hajdú-Bihar vármegyére. A zivatarok miatt elsőfokú, míg a felhőszakadás miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben. Előbbi esetében a főbb veszélyt a villámlás, a viharos szél és a jégeső jelenti, míg utóbbi esteben az intenzív záporokra, 50 mm-t meghaladó esetleges csapadékra figyelmeztetnek.

Felhőszakadás, vihar, jégeső? – kiadták a riasztást Hajdú-Biharra!
Felhőszakadás, vihar, jégeső? – kiadták a riasztást Hajdú-Biharra!
Forrás: HungaroMet

Nem változik sokat az időjárás holnap, velünk marad a rossz idő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a holnapi időjárás kapcsán azt írta, a ma éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak majd. 

Ezekkel felhőszakadások (>30 mm), kisebb méretű jég (<2 cm) és viharos széllökések (60-70 km/h) érkezhetnek térségünkbe.

Kedden, a délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu