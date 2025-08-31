Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még jégeső is lehet! – fotókkal!

Minden jel arra mutat, hogy zivatarokkal és felhőszakadással érhet véget a nyár Hajdú-Biharban! A meteorológusok előrejelzése szerint vármegyénk sem ússza meg a napot csapadék nélkül, a radar képén már a kora délutáni órákban is jól látszott: hatalmas zivatarfelhők érkeznek térségünkbe.

Elindult felénk! Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még a jégeső sem kizárt!

Forrás: HungaroMet

Zivatar és felhőszakadás miatt is kiadták a figyelmeztetést!

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzésében azt írta, ugyan elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Azt is hozzátették, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

Keleten erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és a középső, valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, felhőszakadással kísért zivatarok.

– állt az előrejelzésben.

Videón, hogyan vonulnak át hazánkon a viharfelhők:

A holnapi időjárás már elfogadhatóbb képet fest!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ugyan estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, a keleti tájakon még maradhatnak felhős körzetek, bár itt is egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor. A szél is inkább a nyugati tájakon élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 32 fok között várható, ez nem csak a debreceni, hanem a hajdú-bihari tanévnyitókon résztvevő diákok számára is kedvező fordulat lehet a vasárnap esti esőzések után.

