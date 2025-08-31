augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már felénk tart!

39 perce

Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még jégeső is lehet! – fotókkal!

Címkék#debrecen#vihar#felhőszakadás#zivatar#jégeső#Hajdú-Bihar

Úgy tűnik, nem csak a naptár szerint ér véget a nyár ma este. Zivatarok és viharfelhők érkeznek térségünkbe vasárnap, a kora esti órákban.

Haon.hu

Minden jel arra mutat, hogy zivatarokkal és felhőszakadással érhet véget a nyár Hajdú-Biharban! A meteorológusok előrejelzése szerint vármegyénk sem ússza meg a napot csapadék nélkül, a radar képén már a kora délutáni órákban is jól látszott: hatalmas zivatarfelhők érkeznek térségünkbe.

Elindult felénk! Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még a jégeső sem kizárt!
Elindult felénk! Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még a jégeső sem kizárt!
Forrás: HungaroMet

Zivatar és felhőszakadás miatt is kiadták a figyelmeztetést!

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzésében azt írta, ugyan elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Azt is hozzátették, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. 

Keleten erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és a középső, valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, felhőszakadással kísért zivatarok.

– állt az előrejelzésben.

Videón, hogyan vonulnak át hazánkon a viharfelhők:

A holnapi időjárás már elfogadhatóbb képet fest!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ugyan estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, a keleti tájakon még maradhatnak felhős körzetek, bár itt is egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor. A szél is inkább a nyugati tájakon élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 32 fok között várható, ez nem csak a debreceni, hanem a hajdú-bihari tanévnyitókon résztvevő diákok számára is kedvező fordulat lehet a vasárnap esti esőzések után.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu