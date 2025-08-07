augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Rekordot döntött a hajdú-bihari falu? Rövid idő alatt olyan történt, ami sehol máshol az országban

Címkék#zivatar#zápor#csapadék#Hajdú-Bihar

Aznap lehet mindenki irigyelte is az ott élőket. Szerep különös dologgal került be a hírekbe.

Haon.hu

Hétfőn hatalmas zivatar érte el Hajdú-Bihart, ami több helyen is nagy esőzést okozott. Püspökladányban és Hajdúszoboszlón is hömpölygött a víz, de még ez is eltörpül amellett, ami Szerepen volt. 

Szerepen rövid idő alatt sok eső esett
Szerepen rövid idő alatt sok eső esett
Forrás: HungaroMet

Mint azt a közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. írta, hétfőn a Dunától keletre volt leginkább aktív a légkör, a nappali gomolyfelhő-képződésből szép számmal alakultak ki záporok, zivatarok. A cellák lassú áthelyeződése miatt az elsődleges kísérőjelenség a felhőszakadás volt. Egyes helyeken fél óra alatt több mint 30 mm csapadék hullott, a legtöbbet azonban Szerepen mérték, ott közel 50 mm gyűlt össze rövid idő alatt.

Ha minden idők abszolút rekordját nem is döntötte meg, aznap sehol máshol nem esett ennyi eső. Sokan biztosan örültek volna neki, a helyiek azonban lehet, bosszankodtak amiatt, hogy szinte a semmiből ekkora felhőszakadást kaptak a nyakukba. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu