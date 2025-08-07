Rekordot döntött a hajdú-bihari falu? Rövid idő alatt olyan történt, ami sehol máshol az országban

Hétfőn hatalmas zivatar érte el Hajdú-Bihart, ami több helyen is nagy esőzést okozott. Püspökladányban és Hajdúszoboszlón is hömpölygött a víz, de még ez is eltörpül amellett, ami Szerepen volt.

Szerepen rövid idő alatt sok eső esett

Forrás: HungaroMet

Mint azt a közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. írta, hétfőn a Dunától keletre volt leginkább aktív a légkör, a nappali gomolyfelhő-képződésből szép számmal alakultak ki záporok, zivatarok. A cellák lassú áthelyeződése miatt az elsődleges kísérőjelenség a felhőszakadás volt. Egyes helyeken fél óra alatt több mint 30 mm csapadék hullott, a legtöbbet azonban Szerepen mérték, ott közel 50 mm gyűlt össze rövid idő alatt.

Ha minden idők abszolút rekordját nem is döntötte meg, aznap sehol máshol nem esett ennyi eső. Sokan biztosan örültek volna neki, a helyiek azonban lehet, bosszankodtak amiatt, hogy szinte a semmiből ekkora felhőszakadást kaptak a nyakukba.

