2 órája
Ismét berobban a kánikula Hajdú-Biharba
Véget érnek a hűvösebb napok. Ismét kánikula vár Hajdú-Biharra.
A meglehetősen hűvös reggelt követően hamar melegedni kezd majd az idő, délután már kánikula várható Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint napos időjárás vár ránk, a hőmérséklet pedig 36 fokig emelkedhet. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad.
Az országos előrejelzés szerint derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
