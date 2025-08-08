Ismét berobban a kánikula Hajdú-Biharba

A meglehetősen hűvös reggelt követően hamar melegedni kezd majd az idő, délután már kánikula várható Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint napos időjárás vár ránk, a hőmérséklet pedig 36 fokig emelkedhet. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad.

Ismét berobban a kánikula

Forrás: MW-archív

Az országos előrejelzés szerint derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

