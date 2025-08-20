augusztus 20., szerda

Ez durva lesz!

2 órája

Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas-ciklon, hamarosan eléri az országot! – figyelmeztetést adott ki a HungaroMet!

A szerdai hőség közepette elképzelni is nehéz, mennyit fog zuhanni a hőmérséklet egyetlen nap leforgása alatt. Ez azonban csak a kisebbik gond, több felé jégesőt és komoly zivatarokat is ígérnek a meteorológusok.

Haon.hu

Nem tart már sokáig a hőség, úton van felénk a változás – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a HungaroMet. Bejegyzésükhöz ráadásul több radar- és műholdképet is csatoltak, amelyek igen riasztó képet festenek a Lukas névre keresztelt mediterrán ciklonról és az azt követő délnyugat-északkeleti irányba elnyúló frontzónáról. A meteorológusok szerint az érintett területeken a zivatarokat viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérheti.

Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas-ciklon, hamarosan eléri az országot!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Jégeső? Vagy csak zivatar? – így alakul az időjárás holnap

Szerdán napközben, az augusztus 20-i programok közepette ebből a folyamatból szerencsére még semmit nem fogunk érezni, estétől azonban hazánk északnyugati részén már nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

A frontzóna és a ciklon együttese csütörtökön ér a térségünkbe, délutántól egyre több helyen számíthatunk záporra, zivatarra

A meteorológusok szerint csütörtök estétől ráadásul már heves zivatarra is van esély az ország déli felén, ezek alapján pedig a későbbiekben valószínűleg Hajdú-Bihar sem marad ki a Lucas-ciklon okozta „jóból”. 

Hajdú-Biharra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki, a déli megyékben pedig már 2. fokú, narancs figyelmeztetés van érvényben.

Jégeső, zivatarok, felhőszakadás? – hamarosan megváltozik hazánk időjárása, Hajdú-Biharra is kiadták a figyelmeztetést
Forrás: Facebook / HungaroMet

A HungaroMet előrejelzése szerint a cellákhoz viharos, 60-80 km/h-s széllökések, intenzív, 15 és 25 mm közötti csapadék és kisebb méretű jégeső társulhat. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos széllökésekkel és felhőszakadással, valamint jégesővel kísérve.

Többfelé jégesővel is számolnak a meteorológusok
Többfelé jégesővel is számolnak a meteorológusok
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

