Tojásnagyságú jégesőt zúdított Szlovéniára a szupercella, már a magyar határt is átlépte! – fotókkal, videóval!

Tojásnagyságú jégesőt zúdított a tájra egy szupercella Szlovéniában, Celje közelében – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán szombat este a HungaroMet. Mint írták, az intenzív zivatarok megközelítették a nyugati határt is, így narancs riasztás lépett életbe a heves zivatarok esélye miatt a szlovén-magyar határ környéki járásokban.

Tojásnagyságú jégesőt zúdított Szlovéniára a szupercella, már a magyar határt is átlépte!

Fotó: Patricija Pavlovič / Forrás: Facebook / HungaroMet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján azt írta, az esti órákban az Északi-középhegységben jelen lévő cellák mellett a frontzónához kapcsolódóan nyugat, délnyugat felől a Dunántúlt is zivatarok érik el amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik át: éjszaka a középső országrészben, vasárnap már keletebbre is nagyobb számban (de nem mindenütt) fordulhatnak elő zivatarok.

Vészjóslóan festett a radar képe, nagy erővel lépte át a határt a szlovéniai jégesőket okozó szupercella

Forrás: Facebook / HungaroMet

Ahogy azt a fenti előrejelzésekben is írták, a ma estét még megúszhatjuk Hajdú-Biharban zápor-zivatar nélkül, holnap azonban ismét rákapcsolhat az időjárás, ezért elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki Hajdú-Biharra.

Az egész országban jelentősen megnő a zivatarok kialakulásának kockázata vasárnap

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet a szupercella útja kapcsán azt írta, a vihar az országhatár átlépése után a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain heves zivatarokat okozhat, előfordulhat erősen viharos, 80-90 km/h-t is meghaladó szél, valamint nagy méretű jégeső (>2-4 cm) is. A szupercelláról fotó is készült:

Jégesőt zúdított a tájra Szlovéniában a szupercella

Forrás: Facebook / MetFigyelő

A MetFigyelő Facebook-oldalán azt írta, a látványos fotó Ponikva pri Žalcu környékén készült, még jóval a magyar határ átlépése előtt.

Keszthelyen így festettek a viharfelhők:

Mintha az ítéletnap jött volna el, úgy festett Keszthely felett a viharfelhő

Fotó: Kovács Barnabás / ViharVonal / Forrás: MetFigyelő

A jégesőt egyébként több videó is megörökítette:

