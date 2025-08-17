augusztus 17., vasárnap

1 órája

Megérkezett a hidegfront Hajdú-Biharba is, jégesőt és viharokat hozhat magával – kiadták a riasztást!

Ismét nagyot fordul az időjárás vármegyénkben. A radarképek sem túl bíztatóak: a Hortobágyon már lecsapott a vihar, ráadásul többfelé várnak jégesőt is a meteorológusok.

Haon.hu

Vasárnap újra rákapcsol az időjárás, az elmúlt napok tikkasztó hősége után ugyan megenyhül kissé az időjárás, ennek azonban ára lesz: a térségünkbe érkező hidegfront esőzéseket is hozhat magával! A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap éjfélig erőteljes gomolyfelhő-képződésre, illetve a fátyolfelhők mellett a legtöbb területen sok napsütésre is számíthatunk. Kevésbé jó hír számunkra, hogy záporok, zivatarok a nap folyamán legnagyobb számban Közép-Magyarországon és keleten alakulnak ki, a zivatarokat ráadásul lokálisan intenzív csapadék kísérheti, a jégesőt sem zárták ki!

A Hortobágyon már leszakadt az ég, jégesővel és viharokkal „robbant” a hidegfront vasárnap
A Hortobágyon már leszakadt az ég, jégesővel és viharokkal „robbant” a hidegfront vasárnap
Forrás: Facebook / HungaroMet

Jégeső és viharos szél: rákapcsol vasárnap az időjárás Hajdú-Biharban

A HungaroMet bejegyzésében azt írta, már szombaton is voltak helyek, ahol a légkör kellő mennyiségű nedvességet gyűjtött össze a zivatarfelhők kialakulásához, mostanra viszont már jóval nedvesebbé, nyirkosabbá vált a levegő, így ma már nagyobb számban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A gyenge magassági áramlás miatt van, ahol a zivatarcellák csak lassan mozognak, így felhőszakadás is előfordulhat.

Egy-egy ponton rövid idő alatt több 10 mm eső hullhat! Emellett a zivatarokat viharos szél (ált. 60-80 km/h), apróbb szemű jég (jellemzően <2 cm jégátmérő) is kísérheti. 

Jégeső és viharos szél: már a riasztást is kiadták Hajdú-Bihar egészére
Forrás: HungaroMet

Már a riasztást is kiadták Hajdú-Bihar egészére

Ahogy az a fenti képen is jól látható, zivatarok és felhőszakadás miatt hirdetett a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést. Az elsőfokú riasztás mellett azt írták, a zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h) széllökés, jellemzően kisebb méretű jég (<2 cm) és intenzív (~15-25 mm, néhol felhőszakadás >30 mm) csapadék is társulhat. A vasárnap reggeli radarképet elnézve ez leginkább Hajdú-Bihar nyugati, középső és déli részét érinti még, de a front az északi és az észak-keleti területeket is megközelítette már.

Nem kecsegtet túl sok jóval a radar képe
Nem kecsegtet túl sok jóval a radar képe
Forrás: HungaroMet

Az orvosmeteorológia adhat választ a panaszaira

Ahogy az a fenti előrejelzésben is látszik, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

