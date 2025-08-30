2 órája
Jobb, ha felkészülsz! Hatalmas zuhé érheti el Hajdú-Bihart!
Az egész országra kiadták a figyelmeztetést! Bedurvul az időjárás a nyár utolsó napjaira.
Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól - írja a HungaroMet. Az érkező vihar miatt elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak Hajdú-Bihar vármegyére. Hozzáteszik, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon fordulhat elő leginkább zivatar. Eleinte még a cellákat kísérhetik viharos lökések (60-80 km/h), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd a késő délutáni, esti órákban egyre inkább a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Kiemelten a Dél-Dunántúlon és kisebb eséllyel a középső országrészben villámárvíz is kialakulhat. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen az országban. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 32 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk.
Országosan szombaton alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye.
Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.
Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.
A nyár végi időjárás a szervezetünket sem kíméli
A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
