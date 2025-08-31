augusztus 31., vasárnap

1 órája

Viharos szél és felhőszakadás: ezt nem ússzuk meg szárazon, nagy vihar közelít Hajdú-Bihar felé!

Nem lesz ideális a nyár utolsó napja a vármegyében. Mutatjuk a vasárnapi időjárást!

Haon.hu

A délelőtti órákban felszakadozhat a felhőzet, délután azonban zivatarok és felhőszakadás is lehet Hajdú-Biharban a vasárnapi időjárás-előrejelzés szerint. A HungaroMet a zivatarok és a felhőszakadás miatt is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a vármegyére. Mint írják, a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 26 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk.

A vasárnapi időjárás Hajdú-Biharban nem lesz ideális, viharos szél és felhőszakadás is lehet
Forrás: illusztráció/MW-archív

Országosan a nyár utolsó napján a nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar. 

Délután nyugaton az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, keleten viszont mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 

Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű.

Időjárás: a fronthatás sem teszi kellemesebbé a napot

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint hidegfronti hatás terheli szervezetünket vasárnap. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek

