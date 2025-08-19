Strandidő Hajdú-Biharban? – ezt már csak az eső ronthatja el

Igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul – írja országos időjárás-előrejelzésében a köpönyeg.hu. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 15 és 31 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk. Élvezzük még ki ezt a pár csapadékmentes napot, ugyanis a meteorológusok szerint hamarosan újra megváltozik minden.

Igazi strandidőt hoz az időjárás Hajdú-Biharba, ezt már tényleg csak az eső ronthatja el

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még: