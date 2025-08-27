augusztus 27., szerda

Visszatér az igazi strandidő Hajdú-Biharba

Címkék#Debrecen#napsütés#szél#strandidő#hőség#időjárás#Hajdú-Bihar

Újra érdemes elővenni a fürdőruhákat. Az időjárás még tökéletes lesz a szabadtéri programokhoz.

Haon.hu

A hűvös reggel után gyorsan melegedni kezd az időjárás, délutánra pedig kifejezetten nyári, strandidő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérséklet 31 fokig emelkedik, éjszaka pedig 15 fok várható. Esőre továbbra sem kell számítani, a szél is mérsékelt marad. 

Az időjárás tökéletes lesz a strandoláshoz
Az időjárás tökéletes lesz a strandoláshoz
Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. 

