Visszatér az igazi strandidő Hajdú-Biharba

A hűvös reggel után gyorsan melegedni kezd az időjárás, délutánra pedig kifejezetten nyári, strandidő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérséklet 31 fokig emelkedik, éjszaka pedig 15 fok várható. Esőre továbbra sem kell számítani, a szél is mérsékelt marad.

Az időjárás tökéletes lesz a strandoláshoz

Az országos előrejelzés szerint kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

