Beköszöntött az ősz? Mutatjuk, milyen idő lesz vasárnap Hajdú-Biharban

Hűvös, kicsit sem nyárira emlékeztető időjárásra ébredhetett a hét utolsó napján Debrecen és Hajdú-Bihar, ráadásul a Köpönyeg előrejelzése sem kecsegtet túl sok jóval mára. Napsütésből ugyan nem lesz hiány, de a hőmérséklet inkább kora őszi időt idéz majd, ugyanis a maximumok 21 fok körül alakulnak majd. Esőre nem kell számítani, a szél ugyanakkor megélénkülhet majd.

Kellemes időjárás lesz vasárnap

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Arról, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkezendő időszakban, ebben a cikkünkben írtunk: