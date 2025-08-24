3 órája
Beköszöntött az ősz? Mutatjuk, milyen idő lesz vasárnap Hajdú-Biharban
Strandra talán nem is érdemes elindulni, de kirándulni el lehet indulni. Kissé ősziesre fordult az időjárás Hajdú-Biharban.
Hűvös, kicsit sem nyárira emlékeztető időjárásra ébredhetett a hét utolsó napján Debrecen és Hajdú-Bihar, ráadásul a Köpönyeg előrejelzése sem kecsegtet túl sok jóval mára. Napsütésből ugyan nem lesz hiány, de a hőmérséklet inkább kora őszi időt idéz majd, ugyanis a maximumok 21 fok körül alakulnak majd. Esőre nem kell számítani, a szél ugyanakkor megélénkülhet majd.
Az országos előrejelzés szerint derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Arról, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkezendő időszakban, ebben a cikkünkben írtunk:
Ennyi volt a nyár? Vagy csak ideig-óráig tart a lehűlés? Nézzük, milyen időjárás vár ránk!
Ajánljuk még:
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!
Titkon mindenki attól retteg, amit a debreceni férfi élt át, az őrangyalának mondott köszönetet