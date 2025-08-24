augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

15°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Beköszöntött az ősz? Mutatjuk, milyen idő lesz vasárnap Hajdú-Biharban

Címkék#Debrecen#szél#zápor#időjárás#Hajdú-Bihar#eső

Strandra talán nem is érdemes elindulni, de kirándulni el lehet indulni. Kissé ősziesre fordult az időjárás Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Hűvös, kicsit sem nyárira emlékeztető időjárásra ébredhetett a hét utolsó napján Debrecen és Hajdú-Bihar, ráadásul a Köpönyeg előrejelzése sem kecsegtet túl sok jóval mára. Napsütésből ugyan nem lesz hiány, de a hőmérséklet inkább kora őszi időt idéz majd, ugyanis a maximumok 21 fok körül alakulnak majd. Esőre nem kell számítani, a szél ugyanakkor megélénkülhet majd.  

Kellemes időjárás lesz vasárnap
Kellemes időjárás lesz vasárnap
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

Arról, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkezendő időszakban, ebben a cikkünkben írtunk:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu