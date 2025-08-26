Visszatér a nyár Hajdú-Biharba

Hideg idővel kezdődött a nap Debrecenben és Hajdú-Biharban, és még a délelőtti órákban is elkelhet a réteges öltözet, azonban a Köpönyeg előrejelzése szerint délután ismét nyári időjárásra, sok napsütésre kell számítani. A hőmérséklet 26 fokig emelkedhet, esőre továbbra sem kell számítani, a szél pedig mérsékelt marad.

Visszatér a nyári időjárás

Az országos előrejelzés szerint derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

