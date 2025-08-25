2 órája
Melegünk továbbra sem lesz? Mutatjuk, milyen időjárás várható Hajdú-Biharban
Rengeteg napsütésre van kilátás. Az időjárás ugyan nem éppen a nyarat idézi, de panaszra nincs ok.
A kifejezetten hideg reggel után napközben már jóval kellemesebb időjárás várható, többórás napsütésre kell számítani Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérséklet ma 24 fokig emelkedhet, a leghidegebb órákban 11-12 fokot mérhetünk. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt marad.
Az országos előrejelzés szerint gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
