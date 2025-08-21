augusztus 21., csütörtök

Ne már!

3 órája

Kint a riasztás! – felhőszakadásra ébredhettünk Hajdú-Biharban, de ez még csak a kezdet!

Megkongatták a vészharangot a meteorológusok. Az ország nagy részén figyelmeztető előrejelzés van érvényben a zivataros időjárás miatt.

Haon.hu

Gyakran lesz erősen felhős ég csütörtökön, de délelőtt DK-en még akár többórás napsütés is lehet. Eleinte inkább északon, északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól DNy felől egyre többfelé várható zivatar, zápor, estétől eső is. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. ÉNy-on 25, DK-en még 35 fok körül alakul a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Csapadékkal a nap nagy részében számolnunk kell, a zivatarok kialakulásának valószínűsége tovább nő majd a délutáni órákban.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Felhőszakadással és zivatarokkal indult a nap Hajdú-Biharban, ilyen lesz az időjárás ma:

A HungaroMet azt írta, a délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. 

A cellákhoz viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, kisebb méretű jég és intenzív (15-25 mm) csapadék társulhat, az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás (> 30 mm) is lehet. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. 

A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. 

A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

Felhőszakadással és zivatarokkal indult a nap Hajdú-Biharban, ilyen lesz az időjárás ma
Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

