Ne már!

1 órája

Kint a riasztás! Hajdú-Biharra gyúr a vihar, durva, mit hozhat a feketeség! – radarkép!

Címkék#debrecen#időjárás#Hajdú-Bihar#eső

Hatalmas esőfelhők értek Hajdú-Bihar fölé! Úgy fest, tartogat még meglepetéseket az időjárás ma.

Haon.hu

Mit sem változott az időjárás csütörtökről péntekre virradóan: ma is erősen gomolyfelhős időre van kilátás. A köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzése szerint újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő, a napi hőmérséklet 20-25 fok várható. Azt írták, az ország nyugati részén már kisüt a nap hosszabb időszakokra is, keleten azonban úgy néz ki, még várat magára a jó idő. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul és a jelek szerint a csapadék sem marad el...

Egészen durva, hogy sűrűsödnek Hajdú-Bihar felett a viharfelhők! Mutatjuk, hogyan alakul az időjárás ma!
Egészen durva, hogy sűrűsödnek Hajdú-Bihar felett a viharfelhők! Mutatjuk, hogyan alakul az időjárás ma!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Így alakul az időjárás pénteken Hajdú-Biharban

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki a fenti körülmények miatt, azt írták, a Dunától keletre előfordulhatnak zivatarok, ezeket viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 mm, lokálisan >25 mm), minimális eséllyel kisebb méretű jég (jellemzően ~1 cm) is kísérheti. Hamarosan azonban fellélegezhetünk, ugyanis a késő délutáni, esti órákra várhatóan mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban.

Tartogat még esőket az időjárás ma, hatalmas esőfelhők érkeznek Hajdú-Bihar fölé
Forrás: HungaroMet

A hajdúnánási járás kivételével egész Hajdú-Biharban elsőfokú riasztás van érvényben!

Nem véletlen, ha fáj a feje! – orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

