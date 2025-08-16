augusztus 16., szombat

Durván rákapcsol az időjárás Hajdú-Biharban! Ne lepődj meg, ha szokatlan tüneteket tapasztalsz!

A szélsőséges meleg és a hidegfronti hatás valamennyiünk szervezetét megviseli majd a következő napokban. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás ma.

Haon.hu

A sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, keleten viszont megússzuk a napot eső nélkül. Estétől egyre inkább megerősödik majd az ÉNy-i szél. Napközben 33 és 39 fok közötti, rekkenő hőség lesz – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 21 és 37 fok között alakul, csapadéktól nem kell tartanunk.

Durván rákapcsol az időjárás Hajdú-Biharban! Ne lepődjön meg, ha szokatlan tüneteket tapasztal!
Durván rákapcsol az időjárás Hajdú-Biharban! Ne lepődjön meg, ha szokatlan tüneteket tapasztal!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

