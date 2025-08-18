Helyi időjárás
2 órája
Az utolsókat rúgja már a nyár? – mutatjuk, milyen lesz az időjárás ma
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén 18 és 27 Celsius fok között alakul a napi hőmérséklet, csapadéktól a mai nap folyamán már nem kell tartanunk.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
