Ne már!

1 órája

Perzselő hőséggel indul augusztus utolsó hétvégéje, már a riasztást is kiadták!

Strandidőnek viszont kiváló, az kétségtelen. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás ma.

Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 21 és 36 fok között alakul. Csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk. A magas hőmérséklet miatt egyébként a HungaroMet elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Hajdú-Bihar vármegyére.

Valódi strandidő köszönt be Hajdú-Biharba, forrón indul augusztus utolsó hétvégéjének időjárása
Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

