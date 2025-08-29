1 órája
Perzselő hőséggel indul augusztus utolsó hétvégéje, már a riasztást is kiadták!
Strandidőnek viszont kiváló, az kétségtelen. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás ma.
Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 21 és 36 fok között alakul. Csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk. A magas hőmérséklet miatt egyébként a HungaroMet elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Hajdú-Bihar vármegyére.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
