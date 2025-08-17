augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Brutális jégeső csapott le a szomszédunkra, Hajdú-Bihar is készülhet? - fotókkal

Címkék#Időjáráselőrejelzés#időjárás#Hajdú-Bihar

Vasárnap megérkezett a várva várt hidegfront. Mutatjuk, milyen időjárás vár Hajdú-Biharra.

Haon.hu

 A hét utolsó napján több helyen is intenzív csapadékkal érkezett meg a lehűlés. Keleti szomszédunknál durva jégeső volt – számolt be róla közösségi oldalán a  MetFigyelő - Észlelői közösség. Az időjárás még tartogathat meglepetéseket Hajdú-Biharban is!

Nem kímélte a keleti szomszédjainkat az időjárás
Nem kímélte a keleti szomszédjainkat az időjárás
Forrás: Facebook / MetFigyelő - Észlelői közösség 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Jégeső és zivatarok? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint éjjel előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan keleten is csökken a felhőzet, az éjszaka elsősorban a Dunától keletre lehetnek további záporok, zivatarok, majd hajnalra csökken a számosságuk. Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Az északias szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.

Brutális mennyiségű jég esett le

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat
Forrás: met.hu

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Viharos az időjárásra számíthatunk Hajdú-Biharban
Forrás: met.hu

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu