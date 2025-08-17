2 órája
Brutális jégeső csapott le a szomszédunkra, Hajdú-Bihar is készülhet? - fotókkal
Vasárnap megérkezett a várva várt hidegfront. Mutatjuk, milyen időjárás vár Hajdú-Biharra.
A hét utolsó napján több helyen is intenzív csapadékkal érkezett meg a lehűlés. Keleti szomszédunknál durva jégeső volt – számolt be róla közösségi oldalán a MetFigyelő - Észlelői közösség. Az időjárás még tartogathat meglepetéseket Hajdú-Biharban is!
Jégeső és zivatarok? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk
A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint éjjel előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan keleten is csökken a felhőzet, az éjszaka elsősorban a Dunától keletre lehetnek további záporok, zivatarok, majd hajnalra csökken a számosságuk. Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Az északias szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
