Brutális jégeső csapott le a szomszédunkra, Hajdú-Bihar is készülhet? - fotókkal

A hét utolsó napján több helyen is intenzív csapadékkal érkezett meg a lehűlés. Keleti szomszédunknál durva jégeső volt – számolt be róla közösségi oldalán a MetFigyelő - Észlelői közösség. Az időjárás még tartogathat meglepetéseket Hajdú-Biharban is!

Nem kímélte a keleti szomszédjainkat az időjárás

Forrás: Facebook / MetFigyelő - Észlelői közösség

Jégeső és zivatarok? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint éjjel előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan keleten is csökken a felhőzet, az éjszaka elsősorban a Dunától keletre lehetnek további záporok, zivatarok, majd hajnalra csökken a számosságuk. Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Az északias szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.

Brutális mennyiségű jég esett le

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

Forrás: met.hu

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Viharos az időjárásra számíthatunk Hajdú-Biharban

Forrás: met.hu

