augusztus 23., szombat

Bence névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

31 perce

Visszatér a nyár? Ilyen idő lesz szombaton Hajdú-Biharban

Címkék#Debrecen#szél#nyár#időjárás#Hajdú-Bihar

A kifejezetten hűvös péntek után jön némi változás. Kellemes időjárásra van kilátás.

Haon.hu

Hűvös, felhősebb időre ébredhettünk Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt, ám a délelőtti órákban fokozatosan melegedni fog a levegő, illetve a felhőzet is felszakadozik majd. A Köpönyeg előrejelzése szerint kellemes időjárásra számíthatunk, a többórás napsütés miatt pedig a hőmérséklet 25 fokig emelkedhet majd. Esőre nem kell számítani, a szél azonban több helyen is megélénkülhet.

Kellemes, meleg időjárásra számíthatunk
Kellemes, meleg időjárásra számíthatunk
Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu