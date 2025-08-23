Visszatér a nyár? Ilyen idő lesz szombaton Hajdú-Biharban

Hűvös, felhősebb időre ébredhettünk Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt, ám a délelőtti órákban fokozatosan melegedni fog a levegő, illetve a felhőzet is felszakadozik majd. A Köpönyeg előrejelzése szerint kellemes időjárásra számíthatunk, a többórás napsütés miatt pedig a hőmérséklet 25 fokig emelkedhet majd. Esőre nem kell számítani, a szél azonban több helyen is megélénkülhet.

Kellemes, meleg időjárásra számíthatunk

Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

