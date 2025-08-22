augusztus 22., péntek

20 perce

Előkerülhetnek a fürdőruhák vagy maradunk az esernyőnél? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap!

A hirtelen jött őszi idő miatt jogos lehet a kérdés a nyár utolsó előtti hétvégéje előtt. Ilyen időjárás lesz Hajdú-Biharban szombaton.

Haon.hu

A meleg, napsütéses napok után hirtelen csapott le az őszi időjárás és az eső is Hajdú-Biharra. A hőmérséklet alaposan visszaesett, könnyen hihette azt az ember, hogy nem is augusztus közepe van, hanem október, de legalább enyhült az aszály a környéken.

Mutatjuk, milyen időjárás vár Hajdú-Biharra
Forrás: Napló-archív

A nyaralni, kikapcsolódni vágyóknak azonban nem épp ideális ez az idő, hiszen a kinti programoknak egyáltalán nem kedvez a péntekihez hasonló időjárás, ugyanis sok helyen a 20 fokot is alig érte el hőmérő higanyszála, ráadásul éjszaka is 10 fok körüli hőmérsékletre kell számítani. 

Milyen idő lesz holnap?

Némi vigaszt jelenthet, hogy szombaton már kissé melegebbre kell számítani, a hőmérséklet a Köpönyeg előrejelzése szerint a 25 fokot is elérheti majd, ugyanakkor a szél a nap nagy részében élénk lesz majd. 

A HungaroMet Nonprofit Zrt. részletesebb előrejelzésében azt írta, hogy szombaton tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de a Tiszántúlon maradhatnak felhős területek. Másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég, reggelre a nyugati, délnyugati tájakra érkezhet felhőzet. 

Mint írták, délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak - legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

A frontérzékenyeket sem kíméli az időjárás

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a Köpönyeg.

